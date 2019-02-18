التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل في هذا الموعد

كتب محمود طه حسين تصوير عمرو مصطفى

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اللجنة المشكلة لفحص أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين تبدأ عملها من الغد، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ المتقدم إلكترونيا خلال عملية الفحص، وأن الاختبارات والمقابلات ستكون فى المديريات.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن لجنة الفحص تستمر حتى الأسبوع المقبل، على أن يتسلم المتقدمين عملهم بداية مارس المقبل، وأن العقد سيكون لمدة 3 أشهر، غير قابل للتجديد إلا بشروط .

وتابع نائب وزير التربية والتعليم: "...