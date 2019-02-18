القناة الـ13 الاسرائيلية: بولندا تطالب باعتذار علني من قبل وزير خارجية إسرائيل

أفادتالقناة الـ13 الاسرائيلية بأن "​بولندا​ تطالب باعتذار علني من قبل وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي". وكنت ​وزارة الخارجية البولندية​ استدعت سفيرة إسرائيل لديها لتوبيخها على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ التي ربط فيها البولنديين ب​النازية​. وكان ​رئيس وزراء بولندا​ ماتوش مورافيتسكي قد أعلن عن إلغاء مشاركة بلاده في قمة مجموعة فيشيغراد التي تضم دولاً من وسط ​أوروبا​ في ​القدس​، واصفاً تعليقات نتانياهو حول دور بولندا خلال محرقة ​اليهود​ بأنها "عنصرية".

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