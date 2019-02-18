المالية الفلسطينية: اقتطاع إسرائيل مخصصات الأسرى قرار غير إنساني

اعتبرت ​وزارة المالية​ الفلسطينية أن "قرار ​الحكومة الإسرائيلية​ باقتطاع مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء من أموال وعائدات ​الشعب الفلسطيني​، بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على اتفاق ​باريس​ الاقتصادي".

وأوضحت، في بيان، أنها عملت "منذ شهر تموز الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني".

ووافق ​مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر​ للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" على اقتطاع 502 مليون شيكل إسرائيلي (حوالي 138 مليون ​دولار​) من أموال ​السلطة الفلسطينية​ التي تدفع لعائلات الأسرى والضحايا الفلسطينيين، وأن القرار سينفذ اعتبارا من الشهر المقبل.