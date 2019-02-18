البحرية الأميركية: ضم سفينة متطورة لأسطولنا البحري

أعلنت ​البحرية الأميركية​ عن ضمها لسفينة جديدة من نوع "USS Tulsa" إلى أسطول ​السفن​ الحربية في البلاد، موضحةً أن "هذه ​السفينة​ تتميز بقدرة عالية على التخفي عن ​الرادارات​، بسبب تصميمها الهندسي المميز والطبقات الخاصة التي طلي بها سطحها لامتصاص الموجات الكهرومغناطيسية والراديوية".

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