قاسمي: أعددنا أنفسنا لجميع الاحتمالات بمواجهة اميركا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​بهرام قاسمي​ أن "ايران أعدت نفسها لجميع الاحتمالات"، مشيراً إلى أنه "بالنظر الى السياسات الاميركية والصهيونية العدائية فإن ايران أعدت نفسها لجميع الاحتمالات إلا أن التصريحات الاميركي ضدنا غير صحيحة ولاأساس لها ونعتبرها جزءً من الحرب النفسية التي تشن على ايران من أجل الضغط بغرض فرض المساومة عليها".

ولفت إلى أن "ايران اليوم تمتلك القوة على الصعيدين الاقليمي والعالمي حيث أتصور أنه في حال تحكيم العقل والحكمة فان أحدا لايفكر بهذا الموضوع ولايدع نفسه تحت مهب هذه الاحلام الجوفاء الفاقدة لأية أدلة".