أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن "ايران أعدت نفسها لجميع الاحتمالات"، مشيراً إلى أنه "بالنظر الى السياسات الاميركية والصهيونية العدائية فإن ايران أعدت نفسها لجميع الاحتمالات إلا أن التصريحات الاميركي ضدنا غير صحيحة ولاأساس لها ونعتبرها جزءً من الحرب النفسية التي تشن على ايران من أجل الضغط بغرض فرض المساومة عليها".
ولفت إلى أن "ايران اليوم تمتلك القوة على الصعيدين الاقليمي والعالمي حيث أتصور أنه في حال تحكيم العقل والحكمة فان أحدا لايفكر بهذا الموضوع ولايدع نفسه تحت مهب هذه الاحلام الجوفاء الفاقدة لأية أدلة".
كانت هذه تفاصيل خبر قاسمي: أعددنا أنفسنا لجميع الاحتمالات بمواجهة اميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.