أكد مساعد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ للشؤون الأفريقية تيبور ناجي أن "​السودان​ يمر بمرحلة انتقالية"، مشدداً على "ضرورة احترام ​الخرطوم​ حق التعبير السلمي". وخلال حديث صحفي في العاصمة السودانية الخرطوم، لفت ناجي إلى أن "السلطات السودانية ستجد حلا سياسيا ولن يتم فرض أي حل من الخارج".

كانت هذه تفاصيل خبر مساعد ترامب للشؤون الأفريقية: السودان يمر بمرحلة انتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.