صالحي : ايران تصدّر الادوية المشعة الى 15 دولة

لفت رئيس منظمة الطاقة الذرية ال​ايران​ية ​علي أكبر صالحي​ إلى ان "ايران إحدى الدول الرائدة بغرب آسيا في انتاج الادوية المشعة وتطوير أنواع جديدة منها تقوم البلاد بتصديرها الى 15 دولة كمصر و​الهند​ و​باكستان​ و​العراق​ و​لبنان​ و​سوريا​ ودول اوروبية".

وأشار إلى أن "الإنتاج متواصل لهذا النوع من الدواء في البلد فضلاً عن تواصل عمليات تطوير وتوسيع نطاق الدارسات والأبحاث بشأنه نظير اجراء أبحاث لإنتاج دواء مشع لعلاج سرطان البروستاتا".