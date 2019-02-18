لافروف: الإجراءات بحق المسلحين في سوريا يجب أن تتميز بالشفافية

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "خوارزمية الإجراءات ضد الإرهابيين الأجانب منصوص عليها من خلال قرارات ​الأمم المتحدة​، وهذه القرارات تحتوي على بنود واضحة من الإجراءات، التي يجب اتخاذها بحق الإرهابيين المسلحين الأجانب، عندما يقعون في أيدي بلدان أخرى تحارب الإرهابيين".

وشدد لافروف، في مؤتمر صحفي، على ضرورة الالتزام بهذه المعايير، وخاصة الشفافية ونقل بيانات هؤلاء الأشخاص، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة​ والمقاتلين الخاضعين لها يمنعون ​اللاجئين​ من الخروج من مخيم ​الركبان​ في ​سوريا​"، لافتا إلى أن "المخيم يعاني من أوضاع إنسانية صعبة".

وأعرب عن أمله أن يقوم ممثلو الأمم المتحدة، الذين رافقوا القافلة الإنسانية الثانية إلى الركبان أن يقدموا المعلومات الضرورية ل​مجلس الأمن الدولي​.