بوغدانوف: عملية عودة سوريا للجامعة العربية مستمرة والمسألة قيد البحث

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ​ميخائيل بوغدانوف​، أن "عملية عودة ​سوريا​ إلى ​جامعة الدول العربية​ مستمرة"، مشيرا إلى أن "هذه المسألة قيد البحث"، لافتاً إلى أنه "في رأينا، العملية مستمرة. لقد اتخذت بعض الدول خطوات ملموسة، أعني استئناف عمل السفارات، وفتح السفارات المغلقة، وزيادة مستوى التمثيل القنصلي والسياسي والدبلوماسي في العواصم العربية ودمشق. ويتم الآن بحث مسألة استئناف سوريا لمشاركتها في أنشطة جامعة الدول العربية".

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