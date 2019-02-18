بحث وزير الادارة المحلية والبيئة السوري ​حسين مخلوف​ مع وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ في مجمل الامور المتعلقة ب​النازحين السوريين​ في ​لبنان​ والتطورات العامة وتم الاتفاق على متابعة ملف النازحين وتسهيل عودتهم الى ​سوريا​.

كانت هذه تفاصيل خبر الغريب بحث مع وزير الادارة المحلية السوري ملف النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.