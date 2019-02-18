فوتيل يبلغ قوات سوريا الديمقراطية أن بقاء القوات الأميركية غير مطروح

ذكرت وكالة "​رويترز​" أن "قائد ​القيادة​ المركزية الأميركية في الشرق الأسوط ​جوزيف فوتيل​ أبلغ "​قوات سوريا الديمقراطية​" أن بقاء ​القوات​ الأميركية في سوريا غير مطروح"، مؤكداً أن "​القوات الأميركية​ تنفذ أمر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بالانسحاب من سوريا".

واعتبر فوتيل أن "​النقاش​ ليس حول بقاء القوات الأميركية بل بشأن ما يمكن أن يقوم به ​التحالف الدولي​".

ونقلت "رويترز" عن قائد في "قوات سوريا الديمقراطية" مطالبته الإبقاء على ما بين 1000 و1500 جندي أميركي في سوريا.

وأكدت الوكالة أن جنرالات أميركيين كبار التقوا مع قائد القوات المدعومة من ​أميركا​ في مكان لم يكشف عنه بشمال شرق سوريا.