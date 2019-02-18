سليمان: لن ندخر أي جهد من شأنه تحسين واقع الخدمات لأهلنا في عكار

اشار عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​محمد سليمان​ الى انه زار على رأس وفد ضم رؤساء إتحادات بلديات: ​وادي خالد​، أكروم، ​سهل عكار​ والجومة إضافة الى رؤساء بلديات عكارية، ​مجلس الإنماء والإعمار​، واجتمعوا بممثل المجلس أيلي الحلو وعرضوا معه للمشاريع المقدمة منهم إلى المجلس، كما ووضعوا الملاحظات العامة لتحسين واقع الطرق والإسراع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للطرق العامة. ووعد الحلو بالإسراع في تنفيذ بعض المشاريع والبدء بالإصلاحات قريبا ضمن الخطة المقدمة من المجلس.

واشار سليمان الى "إننا بدأنا اليوم مع هذه ​الحكومة​ مرحلة جديدة وأمام حكومة جديدة شعارها الأول إلى العمل، وسنكون إلى جانبكم ونعمل معكم لخدمة منطقتنا عكار". وقال: "لن ندخر أي جهد من شأنه تحسين واقع الخدمات لأهلنا في عكار ومن هنا تأتي هذه الإجتماعات وحراكنا مستمر لكل ما فيه مصلحة عكار وأهلها".