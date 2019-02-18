أبدى النائب ​هاغوب ترزيان​ عن استغرابه بـ"كل ما يثار حول موضوع ​الزواج المدني​ في ​لبنان​ مع العلم بان المطروح هو الاختياري و ليس الإلزامي اي ليس إجبارياً ولا يلغي حرية الشخص باختيار الزواج الديني وهذا مطروح من ايام الانتداب وما يدهشني هو قلة ثقة من يعارض هذا الطرح بما يمثلون من أديان بأنفسهم".

كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان استغرب ما يثار حول الزواج المدني: المطروح هو الاختياري لا الالزامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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