الغريب من سوريا: مستعد للعمل مع كافة المعنيين لتأمين عودة النازحين

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ اثر لقائه وزير الإدارة المحليّة والبيئة في ​سوريا​ ​حسين مخلوف​ أن "أهمية التعاون مع الجانب السوري في ملف النازحين الشائك والمهم جداً".

كما شدد على ان "​الحكومة السورية​ بادرت باتخاذ الاجراءات اللازمة والتحضيرات التي فاقت توقعاتنا لاستقبال السوريين وقد تم ذلك فعلاً حيث تم استقبال عدد منهم وسررنا لنظرتهم لملف النزوح بشكل عام حيث يعتبرون أن عدم عودة ​النازحين السوريين​ هي مشروع لضرب انتصار ​الدولة السورية​ بشكل أساسي"، مشيراً إلى أن "وزير الإدارة المحلية و البيئة أبدى المزيد من التعاون لحل هذا الملف".

وأكد " استعداده للعمل مع كافة المعنيين لتأمين العودة بما يضمن مصلحة ​الدولة اللبنانية​".

بدوره، شدد الوزير مخلوف خلال اللقاء على "أننا نعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد الذي جدد الدعوة لكل سوري للعودة الى وطنه فالوطن للجميع وبحاجة لكل طاقات أبنائه في البناء والإعمار وقبل ذلك إعادة اللحمة الوطنية التي تميز سوريا والفكر والثقافة حيث اعتبر السيد الرئيس أن من لايشجع عودة السوريين هم من دعموا ​الإرهاب​ وسببوا هجرة أبناء سورية في البداية واليوم يعيقون عودتهم لأنهم لايريدون الاعتراف بالانتصار"، مبينا أن "ما يجري في سوريا مؤامرة كبيرة ولها تخطيط وبرنامج منظم من قبل بلدان داعمة للإرهاب ومسببة لهجرة أبناء سورية منها، وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس خلال لقائه أمس مع رؤساء المجالس المحلية حيث أوضح أنه بدأ قبل الحرب بعام تجهيز مراكز لإيواء ​اللاجئين​ للإيحاء بأن الدولة فاشلةأو للضغط أحياناً على الرأي العام العالمي ليكون ورقة ضغط سياسية لتطبيق عقوبات اقتصادية".