عرض وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ مع السفير البريطاني ​كريس رامبلينغ​ العلاقات الثنائية بين البلدين. وتابع الوزير فنيانوس مع وفد من ​بلدية جعيتا​ برئاسة وليد بارود، الذي هنأه باسم الوفد ب"إعادة تعينه في المكان المناسب، نظرا لإنجازاته في الخدمة العامة"، متمنيا له التوفيق في مهامه.

كانت هذه تفاصيل خبر فنيانوس التقى رامبليغ وعرض معه العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.