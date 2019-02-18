جورج عقيص: أنا مع الزواج المدني الاختياري في لبنان

أشار النائب ​جورج عقيص​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "أكثر السجالات الجماهيرية عبثية، هو السجال الدائر حاليا بين جمهوري ​القوات اللبنانية​ والكتائب. أنا مع ​الزواج المدني​، المدني الاختياري في لبنان، ومع كسر أي قيد من القيود المفروضة على الحريات العامة".

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