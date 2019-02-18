شقير: لا اقتصاد من دون الخليج شاء من شاء وأبى من أبى

أكد وزير الاتصالات محمد شقير أنه "في موقعه الحالي سيعمل على اخضاع المشاريع المطروحة في مجلس الوزراء، والتي تحتاج الى دراسات، الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كي يتم التعاون معه بشكل أفضل وفي نطاق مدروس اكثر".
واعتبر شقير، في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، أن "لغة الشارع لا تفيد في هذه المرحلة الدقيقة لأنها لا توصل الى أي نتيجة"، مثنياً على "ضرورة التعاون واعطاء دور فاعل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لما له من أهمية كبيرة".
وعن الوضع الاقتصادي والمالي، رأى شقير أن "مؤتمر "سيدر" سيكون له دور كبير في الوقت الحالي، متوقعا ان تشهد المرحلة المقبلة ارتياحاً في الأسواق المالية"، قائلا: "الوضع الاقتصادي الذي لا يمكن تخطيه بفترة وجيزة، يحتاج الى خطوات متعددة".
ولفت إلى أنه "لا اقتصاد من دون الخليج، شاء من شاء وأبى من أبى".
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