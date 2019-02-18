شقير: لا اقتصاد من دون الخليج شاء من شاء وأبى من أبى

أكد وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ أنه "في موقعه الحالي سيعمل على اخضاع المشاريع المطروحة في ​مجلس الوزراء​، والتي تحتاج الى دراسات، الى ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ كي يتم التعاون معه بشكل أفضل وفي نطاق مدروس اكثر".

واعتبر شقير، في حديث لوكالة "​أخبار​ اليوم"، أن "لغة الشارع لا تفيد في هذه المرحلة الدقيقة لأنها لا توصل الى أي نتيجة"، مثنياً على "ضرورة التعاون واعطاء دور فاعل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لما له من أهمية كبيرة".

وعن ​الوضع الاقتصادي​ والمالي، رأى شقير أن "مؤتمر "سيدر" سيكون له دور كبير في الوقت الحالي، متوقعا ان تشهد المرحلة المقبلة ارتياحاً في الأسواق المالية"، قائلا: "الوضع الاقتصادي الذي لا يمكن تخطيه بفترة وجيزة، يحتاج الى خطوات متعددة".

ولفت إلى أنه "لا اقتصاد من دون ​الخليج​، شاء من شاء وأبى من أبى".