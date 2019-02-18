نجم: نحن أمام حكومة الفرصة الاخيرة وإذا لم نؤمن قطاعا منتجا سنصل الى الكارثة

شدد رئيس ​لجنة الاشغال العامة​ والنقل والطاقة و​المياه​ النائب ​نزيه نجم​ على أن "​مجلس النواب​ لن يعطي فترة سماح ل​مجلس الوزراء​ للبدء بالعمل، مشيرا إلى أن ​اللجان النيابية​ جاهزة لتواكب عمل ​الحكومة​ وبالسرعة المطلوبة" ورأى أن "جلسة اليوم في ​السراي الحكومي​ هي تنظيمية ومن أجل تحديد الأطر التي يجب أن تواكب عملية سيدر و​الدول المانحة​، وسوف تكون الانطلاقة اليوم".

ولفت إلى أن "جو النواب خلال جلسات الثقة كان جيدا وكل هؤلاء السياسيين والنواب ورؤساء الأحزاب كانوا واضحين بكلامهم وجديتهم، واذا كان الكلام غير التنفيذ كارثة"، مشيراً إلى ان "ما يهمني هو الشق الاقتصادي، لأنه لو لم نتفق في ال​سياسة​ لم تلد الحكومة، كان همي الوحيد أن نرجع للقطاع الانتاجي الذي هو الخلاص إن كان ب​الصناعة​ او بالإعمار".

وأشار إلى "أنني أعطيت الصناعة وقتها ووضعت خطة حقيقية للصناعة، لأن هذا القطاع لم ينصف في ​البيان الوزاري​، ولكن مقررات سيدر أنصفته، نحن إذا لم نؤمن قطاعا منتجا والذي هو القطاع الصناعي ونخلق له حوافزه ونعطيه القوة لنخفف من الاستيراد ونزيد التصدير، فسنصل الى كارثة".

وأضاف: "حان الوقت أن نعمل على هندسة للصناعة وأعطيت حلولا عدة منها loan for the working capital ونعمل تقديمات للصناعة والتصدير لأنه ليس لدينا كهرباء لنعطي للصناعة ولا مياه ولا infrastructure والارض الصناعية غالية جدا".

وتابع نجم: "إنناأمام حكومة الفرصة الاخيرة، وأن البلد ليس مكسورا بل هو منهوب وإن شاء الله نقوم بحماية كل شيء ونحن ذاهبون لحماية كل شيء لانه ماليا لا يمكننا ان نضبط الوضع المالي الا اذا كنا جديين، نحن جديون ودولة الرئيس جدي واللجان النيابية جدية".