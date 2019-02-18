لقاء سيدة الجبل: لمعارضة بعنوان رفع وصاية إيران عن القرار الوطني

أكد "لقاء ​سيدة الجبل​"، في بيان بعد إجتماعه الأسبوعي في مكاتبه في ​الأشرفية​، ان ​الحكومة​ هي "حكومة "​حزب الله​" بامتياز، بالرغم من تأكيد القيادات السياسية عكس ذلك والتي تسعى جاهدة للقول أنها حكومة ​لبنان​، يشارك فيها مكون داخلي اسمه "حزب الله". بينما الحقيقة أنها حكومة "حزب الله" تشارك فيها قوى سياسية ارتضت الاحتفاظ بالكراسي والمغانم مقابل احتكار "حزب الله" للنفوذ والقرار، بدليل كلام وزير الدفاع اللبناني في مؤتمر ​ميونخ​ الأمني الأخير، عن ضرورة انتشار ​الجيش السوري​ على الحدود السورية التركية. فهل هذا نأي بالنفس؟".

ولفت الى ان لبنان "يستحق معارضة لهذه السلطة، معارضة وطنية جامعة رصينة متمسكة ب​الدستور​ وبالقرارات الشرعية العربية والدولية. نعم، يستحق لبنان معارضة للفساد المستشري الذي تتشارك فيه كل القوى السياسية وعلى رأسها "حزب الله".

وكرر "اللقاء" نداءه "لجميع اللبنانيين والقوى الحريصة على لبنان الواحد الحر السيد المستقل، للتجمع لإطلاق معارضة تحت عنوان واحد واضح: رفع وصاية ​ايران​ عن القرار الوطني".