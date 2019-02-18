تأجيل محاكمة أحمد الأسير الى 30 أيلول

أرجأت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن ​حسين عبدالله​، الى 30 أيلول المقبل، محاكمة ​الشيخ أحمد الأسير​ والموقوف حسام الرفاعي في قضية تدريب مجموعات مسلحة وتصنيع عبوات ناسفة بواسطة مسؤولين عسكريين يعملون معه، واشتراك بعض عناصر هذه المجموعات بمعارك بحنين ضد ​الجيش​، ما أدى الى استشهاد العديد من العسكريين وجرح آخرين وتمويل مجموعات إرهابية مسلحة بمبالغ مالية كبيرة، فيما نسب الى الثاني تخبئة الأسير.

وجاء تأجيل الجلسة بعدما استمهل وكيل الدفاع عن الأسير، المحامي عبد البديع العاكوم، للإطلاع على نتيجة التقرير التقني المتعلق بالمضبوطات.