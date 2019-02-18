أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، الى 30 أيلول المقبل، محاكمة الشيخ أحمد الأسير والموقوف حسام الرفاعي في قضية تدريب مجموعات مسلحة وتصنيع عبوات ناسفة بواسطة مسؤولين عسكريين يعملون معه، واشتراك بعض عناصر هذه المجموعات بمعارك بحنين ضد الجيش، ما أدى الى استشهاد العديد من العسكريين وجرح آخرين وتمويل مجموعات إرهابية مسلحة بمبالغ مالية كبيرة، فيما نسب الى الثاني تخبئة الأسير.
وجاء تأجيل الجلسة بعدما استمهل وكيل الدفاع عن الأسير، المحامي عبد البديع العاكوم، للإطلاع على نتيجة التقرير التقني المتعلق بالمضبوطات.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل محاكمة أحمد الأسير الى 30 أيلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.