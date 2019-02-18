ارتفع باثنين منها.. أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس والتعمير والإسكان مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.
وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي قناة السويس والتعمير والإسكان إلى 17.53 جنيه للشراء، و17.63 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي والتجاري الدولي والعربي الأفريقي والإسكندرية والقاهرة عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.
وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي كريدي أجريكول والبركة عند 17.51 جنيه للشراء و17.61 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.53 جنيه للشراء و17.63 للبيع.
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