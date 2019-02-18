"الهجرة" تهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة ومراعاة الأمن القومي في نشر مشاكل المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أهابت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، بجميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ومراعاة أبعاد الأمن القومي في نشر أية ادعاءات تصل إليها بمشاكل تخص المصريين بالخارج والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة أولا للتأكد من صحة المعلومات قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

وذكرت الوزارة - في بيان له اليوم - أنه قد تم رصد خلال الفترة الأخيرة محاولات ادعاء لمشاكل تخص المصريين في بلدان مختلفة لم يتم إبلاغ وزارتي الهجرة أو الخارجية بها، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم مع المصريين بالخارج من خلال القنوات الشرعية لها على وسائل التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للوزارة وكذلك الخط الساخن والبريد الإلكتروني لتلقي الشكاوي.

وأوضحت أنها مستمرة في تلقي المقترحات والشكاوى سواء من المواطنين أو وسائل الإعلام والتي تخص وقائع محددة كي نتمكن من متابعتها بشكل دقيق ومستمر ومن ثم التعامل معها بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن ما ينشر دون ذلك ستتعامل معه الوزارة في صورة ادعاءات وشائعات هدفها إثارة البلبلة في مرحلة مهمة من عمر الوطن الذي في أمس الحاجة للاستقرار وعدم افتعال أية مشكلات.