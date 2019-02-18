محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمود أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لقطاع الوجه البحري بالهيئة، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي المدرجة بخطة العام المالي الحالي، خاصة التي لم تستكمل.

تناول اللقاء، الذي عقد بالديوان العام، مناقشة آليات الانتهاء من توسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر لبدء التشغيل التجريبي تمهيدا لدخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن لزيادة القدرة الاستيعابية بها خاصة بعد تهالك المحطة القديمة.

وأكدت المحافظ، أنه جرى الاتفاق على إعداد تقرير مفصل من قبل الهيئة يتضمن كافة الإجراءات اللازمة للبدء في إنهاء كافة الأعمال، ووضع جداول زمنية لدخول جميع المحطات الخدمة.

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ دمياط ورئيس "القومية لمياه الشرب" يبحثان استكمال المشروعات المتوقفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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