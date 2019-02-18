سعفان وفودة يسلمان 750 شهادة (أمان) للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

سلم كل من وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الاثنين، 750 شهادة (أمان) للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وذلك على هامش فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل (حياة كريمة) .

كما تم طرح 1345 فرصة عمل بالمنشآت والفنادق للشباب منها 502 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع كل منهم بحد أدنى للأجور 1700 جنيه وأقصي 2500 جنيه، وذلك بحضور محمد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال سعفان: "إن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة و استصدار شهادات (أمان)، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتحقيق حياة كريمة لهم تتوافق مع مبادرة الرئيس".

وأضاف أنه بعد إطلاق مبادرة الرئيس لرعاية هذه الفئة سارعت الوزارة بإطلاق حملة (حماية) التي سجلت خلال شهرين حصراً لـ 2.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، موضحا أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية؛ لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال بالتعاون مع الوزارات والتنظيم النقابي والأجهزة المعنية التي تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.

وأوضح أن القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، حيث تقدم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وعلي الأخص في حالة وفاة العامل والعجز الكلي والجزئي الناتج عن إصابة عمل، فضلا عن حالة إجراء العمليات، ووفاة الزوجة أو أحد الأبناء والزواج والمولود، بالإضافة إلى 4 منح أعياد الأضحى، و الفطر، والعمال والمولد النبوي بإجمالي 800 جنيه.

وأعلن سعفان قيام الوزارة بتغيير ثقافة العمالة غير المنتظمة للتأمين على أنفسهم بالاتجاه للتأمين الاجتماعي النوعي، حيث يتكلف العامل شهريًا 48 جنيها فقط حتى يضمن له معاشًا، مشيرا أنه سيبدأ ذلك في 3 محافظات (أسوان، والمنوفية وجنوب سيناء)، بحيث يتم في احتفالات المحافظة في مارس المقبل بالتعاون مع وزارة التضامن.

وأكد أنه بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة وبلغت ما يزيد على 8 آلاف مشروع، فضلا عن 15 ألفا و300 مشروع منفذ وجاري ومخطط تنفيذه، حيث بلغت حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في هذه المشروعات حوالي 3.45 تريليون جنيه.

تابع قائلا: "إن إنشاء الدولة لهذه المشروعات أدى إلى انخفاض معدل البطالة في الربع الأخير من عام 2018 ليصل إلى 8.9%، بعد أن كان 10% في الربع الثالث من العام ذاته، وذلك من إجمالي قوة العمل البالغة 28 مليون فرد، وهذا ما نراه ملموسًا في مشروعات قومية عملاقة".

من جهته.. قال اللواء خالد فودة: "إنه تم استخراج شهادات أمان بجميع مدن المحافظة للعمالة المسجلة لدى إدارة العمالة غير المنتظمة دون تحمل أية أعباء للجهات الأخرى"، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود مع وزارة القوى العاملة ممثلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة في هذا الشأن، ونشر التوعية الثقافية لديهم؛ لحثهم على استخراج شهادة (أمان) لما فيها من مميزات لهم ولذويهم في حالة الوفاة".

وأهاب فودة جميع الجهات المسؤولة بالعمل على زيادة الجهد؛ لاستكمال تلك المنظومة المهمة والوصول إلى كافة العمال في جميع المواقع لعمل وثائق لهم للحفاظ على حقوقهم، مؤكدا استعداد المحافظة لتحمل استخراج شهادة (أمان) للعمالة التي لم يتم استخراج شهادات لها مهما بلغ العدد أو الثمن؛ وذلك دعما لهذه الفئة.

وبدوره.. قال محمد عبد الرحمن مدير مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء: "إن المديرية سجلت 4013 عاملًا غير منتظم يعملون بقطاع المقاولات بمدن المحافظة إلكترونيا وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحة، كما تم صرف مساعدات مالية في الأعياد وحالات الزواج والمرض والإصابة والوفاة للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية بقيمة 2 مليون و571 ألفا و890 جنيها لـ7302 عامل".