الآثار: الانتهاء من 88% من الأعمال المقرر تنفيذها بالمتحف الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال وزير الآثار الدكتور خالد العناني، إنه تم الانتهاء من 88% من الأعمال المقرر تنفيذها بالمتحف الكبير المقرر افتتاحه في 2020، مشيرا إلى أنه من أبرز المشروعات الكبرى التي تعمل عليها الوزارة حاليًا.

وأضاف العناني - في كلمته خلال الندوة التي نظمتها، اليوم الاثنين، جامعة حلوان بعنوان (الآثار المصرية بين الاكتشافات الحديثة والمشروعات الكبرى)، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة - أنه تم فتح المتحف المصري بالتحرير ليلًا لاستقبال السائحين على مدى اليوم وحتى نبعث برسالة لجميع دول العالم أن مصر آمنة ومستقرة.

وأوضح أن الجامعات جزء لا يتجزأ من خدمة المجتمع، حيث تم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بعدم إنشاء كليات آثار جديدة إلا وأن يكون لها الجانب العملي وتقدم حفائر، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان لها السبق في التخصصات الحديثة التي تحتاجها مصر فعليًا وأبرزها الدراسات المتحفية.

وأشار إلى أنه تم نقل 46 ألفا و206 آثار إلى معامل ومخازن مركز ترميم وصيانة الآثار من ضمنها 4591 أثرًا من مقبرة الملك توت عنخ آمون، وأنه تم أيضا نقل 26 آثرًا ضخم سيتم عرضها على الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير.

وتابع قائلا: "أن المشروعات الكبرى التي تعمل عليها الوزارة حاليا هو مشروع تطوير معبد الياهو هانبي بالإسكندرية، حيث تم البدء فيه في أول يوليو 2017 وبنسبة تنفيذ بلغت حتى الآن 55%، وذلك وفقًا لتقدير الهيئة الهندسية، ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من 2019".

وأشار العناني إلى أن مشروع ترميم متحف محمد علي بشبرا تم البدء فيه في أغسطس 2017، ووصلت نسبة التنفيذ لكشك الجبلاية فقط إلى 48%، وتنفيذ قصر الفسقية فقط إلى 32%، ومن المقرر الانتهاء منه بالربع الأخير لعام 2019.

ونوه بأن مشروع ترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية سينتهى في الربع الأخير من العام الجاري، فيما بلغ حجم التنفيذ الخاص بقصر البارون 62% ويتم الانتهاء من تجديده نهاية العام الجاري، كما أن مشروع تطوير طريق الكباش سيتم افتتاحه قريبا بعد أن تم الانتهاء من 99% من حجم الأعمال المقررة بتكلفة 317 مليون جنيه.