بالصور.. محافظ الإسكندرية: سكان عقار كرموز المنهار رفضوا الإخلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن سكان عقار كرموز المنهار رفضوا إخلائه رغم صدور قرار إزالة له برقم 19 لسنة 2013، مشيرًا إلى أن حي غرب أحال ملف العقار إلى النيابة العامة.

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب آخر، اليوم الاثنين، في انهيار العقار رقم 31 في حارة ابن مسعود متفرع من شارع يوسف الحكيم بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، والمكون من 4 طوابق.

وأضاف "قنصوة" أن جميع الجهات المعنية تواجدت في مكان الحادث، وجرى رفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي للتعامل مع الحادث.

وأوضح المحافظ أنه جرى الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة للانتهاء من رفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل حاجز عازل حول جميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

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