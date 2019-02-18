أكد رئيس شركة "روستيخ" الحكومية الروسية سيرجي تشيميزوف على أن موسكو ستوقع قبل نهاية فبراير الجاري مع الرياض اتفاقا لإطلاق صناعة بنادق كلاشنيكوف الروسية الشهيرة في السعودية.
وجاء تصريح رئيس "روستيخ"، التي تضم مجموعة مؤسسات رائدة، منها مصنع "كلاشنيكوف على هامش معرض "آيدكس" للصناعات العسكرية المنعقد في أبوظبي.
وقال تشيميزوف: "السعودية تريد توطين صناعة بندقية كلاشنيكوف AK103على أراضيها بنسبة 90%، ومن جانبنا نسعى لمنح نسبة أقل من معدل التصنيع للرياض، وهذه هي المسألة الخاضعة للبحث الآن".
وفي وقت سابق أعلن ألكسندر ميخييف المدير العام لشركة "روسوبورون إكسبورت" الحكومية التي تدير 85% من صادرات الأسلحة الروسية وتدخل في مجموعة شركات "روستيخ"، أن روسيا بدأت بتوريد بنادق كلاشنيكوف
وتوصلت موسكو والرياض على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو في 2017 إلى مذكرة تفاهم تتضمن صناعة بندقية كلاشنيكوف AK103في السعودية.
وتستهدف الرياض في إطار خطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030" توطين 50% من واردات البلاد من المعدات العسكرية على الأراضي السعودية بهدف خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تعتزم توقيع اتفاق مع الرياض بشأن إطلاق صناعة بنادق كلاشنيكوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.