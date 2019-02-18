موسكو تعتزم توقيع اتفاق مع الرياض بشأن إطلاق صناعة بنادق كلاشنيكوف

وكالات:

أكد رئيس شركة "روستيخ" الحكومية الروسية سيرجي تشيميزوف على أن موسكو ستوقع قبل نهاية فبراير الجاري مع الرياض اتفاقا لإطلاق صناعة بنادق كلاشنيكوف الروسية الشهيرة في السعودية.

وجاء تصريح رئيس "روستيخ"، التي تضم مجموعة مؤسسات رائدة، منها مصنع "كلاشنيكوف على هامش معرض "آيدكس" للصناعات العسكرية المنعقد في أبوظبي.

وقال تشيميزوف: "السعودية تريد توطين صناعة بندقية كلاشنيكوف AK103

على أراضيها بنسبة 90%، ومن جانبنا نسعى لمنح نسبة أقل من معدل التصنيع للرياض، وهذه هي المسألة الخاضعة للبحث الآن".

وفي وقت سابق أعلن ألكسندر ميخييف المدير العام لشركة "روسوبورون إكسبورت" الحكومية التي تدير 85% من صادرات الأسلحة الروسية وتدخل في مجموعة شركات "روستيخ"، أن روسيا بدأت بتوريد بنادق كلاشنيكوف

إلى السعودية، وأن المرحلة التالية من التعاون في هذا المضمار، هي إطلاق صناعة البندقية في المملكة.

وتوصلت موسكو والرياض على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو في 2017 إلى مذكرة تفاهم تتضمن صناعة بندقية كلاشنيكوف AK103

في السعودية.

وتستهدف الرياض في إطار خطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030" توطين 50% من واردات البلاد من المعدات العسكرية على الأراضي السعودية بهدف خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد.