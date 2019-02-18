موجيريني : الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا في التحول الديمقراطي

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أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الاثنين، أن الاتحاد سيواصل تقديم دعمه لأوكرانيا وخاصة في عملية التحولات والإصلاحات الديمقراطية.
ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن موجيريني قولها :"إن الانتخابات الأوكرانية تجعل العام الجاري بشكل خاص حاسما بالنسبة لأوكرانيا لإبقاء اهتمام الاتحاد الأوروبي وكذلك الأوكرانيينببرنامج الإصلاح المستمر، وبالتأكيد دعمنا الذي لا يتزعزع للسلامة الإقليمية وسيادة أوكرانيا".
وأشارت إلى أنها التقت مع وزيرالخارجية الروسي سيرجي لافروف في ميونخ يوم الجمعة الماضي وأكدت مرة أخرى موقف الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا والأحداث المحيطة بالبلاد..قائلة :"لقد أوضحت مرة
وجاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإجراء مناقشات موسعة حول أوكرانيا، والتي من المتوقع أن يؤكدوا فيها دعمهم للجهود الأوكرانية في ممر الإصلاح وأن يعربوا عن تأييدهم لسيادة أوكرانيا وسلامة آراضيها.
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