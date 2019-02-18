ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة بالجانب الهندي من إقليم كشمير، اليوم الإثنين، إلى تسعة قتلى وسبعة مصابين من قوات الأمن والمسلحين.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن قوات الأمن تعرضت لإطلاق نيران أثناء قيامهابعمليات بحث عقب محاصرتها قرية "بولواما" الجنوبية على خلفية معلومات تفيد اختباء مسلحين هناك.
كما أوضحت الشبكة أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة جنود وضابط ومدني وثلاثة
يشار إلى أن الاشتباكات تأتي بعد أيام قليلة من استهداف حافلة تقل قوات هندية في مدينة "سريناجار" بسيارة محملة بالمتفجرات ما أسفر عن مقتل أكثر من أربعين جنديا في هجوم أعلنت جماعة "جيش محمد" مسئوليتها عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة اشتباكات كشمير لـ 16 قتيلًا ومصابًا فى الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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