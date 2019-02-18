برلمان كردستان العراق ينتخب فالا فريد رئيسة مؤقتة له

وكالات:

انتخب برلمان إقليم كردستان العراق، مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني فالا فريد رئيسة مؤقتة له، في جلسة قاطعها حزب الاتحاد الكردستاني.

وبدأت جلسة البرلمان لانتخاب الهيئة الرئاسية، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الإسلامية، فيما انسحب أعضاء الاتحاد الإسلامي الكردستاني قبل المباشرة بإجراءات الانتخابات.

وشهدت الجلسة، أداء سيروان بابان عن حزب "الجيل الجديد"، وزيدان برادوستي عن "الحزب الديمقراطي"، القسم القانوني ليحلا محل شاسوار عبدالواحد وشعبان علي شعبان.

من جهته، قدم رئيس كتلة الحزب الديمقراطي أوميد خوشناو، ترشيح هيمن هورامي لمنصب نائب رئيس البرلمان، فيما رشحت كتلة الجيل الجديد، كاوة عبدالقادر للمنصب.

وقال خوشناو في وقت سابق: "يوجد تفاهم جيد بيننا وبين الاتحاد الوطني، ونأمل أن تسفر المفاوضات بيننا عن نتائج جيدة، وحتى في حال عدم التوصل إلى تفاهم وتقارب، فإنه وحسب الاتفاقات الأولية سننتخب هيئة

رئاسة البرلمان يوم الاثنين، وسيكون رئيس البرلمان من الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما سيشغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان مرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونائبه الثاني من المكون التركماني".

وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، شيركو جودت: "شاركنا في إكمال النصاب القانوني لجلسة البرلمان التي كان ينبغي عقدها في وقت مبكر، ورئيس السن هو من يتحمل المسؤولية عن تأخير عقد الجلسة".

وأضاف: "من الآن فصاعدا أصبح لدينا برلمان مفعل، ونحن سنعمل في صفوف المعارضة بجرأة وجدية لتحقيق مصالح المظلومين في إقليم كردستان".