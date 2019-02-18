"السفاح يكشر عن أنيابه".. ليبرمان يحرض على سياسة الاغتيالات في غزة

عاد المتطرف أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، لاستخدام عباراته الدموية التحريضية ضد الفلسطينيين، داعيا إلى تجديد سياسة الاغتيالات في غزة، معتبرا أن قادة البلاد يعلمون جيدا أن المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه، لكنهم يفضلون دفن رؤوسهم في الرمال لأسباب انتخابية.
وأضاف ليبرمان في تصريحات نشرها موقع "واللا" العبري، صباح اليوم الاثنين، أن "التظاهرات في قطاع غزة لم تعد تجري فقط في أيام الجمعة"، مشيرا إلى وقوع حادث "عنيف" مساء أمس الأحد، انتهى بإصابة أحد العسكريين الإسرائيليين.
وحسب ليبرمان فإن إصابة أحد ضباط الحدود
وزعم ليبرمان أنه لا مجال للانتظار، مضيفا: "يجب أن نأخذ زمام المبادرة مرة أخرى، وندمر البنية التحتية للإرهاب، ونجدد سياسة الاغتيالات في غزة".
وفي وقت سابق، وصف ليبرمان موافقة الحكومة الإسرائيلية على تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة بأنه "استسلام للإرهاب وحماس".
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