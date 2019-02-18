شرطة الاحتلال الإسرائيلي تغلق جميع بوابات المسجد الأقصى وتعتدي على مصلين
يمن شباب نت - وكالات
الإثنين, 18 فبراير, 2019 - 06:16 مساءً
أغلقت الشرطة الاسرائيلية جميع بوابات المسجد الأقصى، في القدس، واعتدت على مصلين في باحاته.
وقال فراس الدبس، مسؤول الاعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، في بيان: “أغلقت الشرطة الإسرائيلية جميع بوابات المسجد الأقصى”.
وأضاف أنها “اعتدت على مصلين داخل باحات المسجد”.
ولم توضح الشرطة الإسرائيلية أسباب الإغلاق.
وكانت “الأوقاف” الإسلامية في مدينة القدس، قالت الإثنين، إن شرطة الاحتلال الاسرائيلية، أغلقت بالسلاسل الحديدية، الأحد، باب الرحمة في الجهة الشمالية من المسجد الأقصى.
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