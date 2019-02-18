شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين يرأس اجتماع فريق الأمانة التحضيري لاجتماع وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رأس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه بمقر المنظمة بجدة أمس (الأحد)، الاجتماع الخاص للفريق المعني بالتحضير لاجتماع وزراء الخارجية في دول المنظمة، والمقرر عقده في العاصمة الإماراتية أبوظبي مطلع مارس القادم.

واستعرض الاجتماع جهود إدارات الأمانة العامة، والتنسيق فيما بينها وبعض الملفات المهمة المتعلقة بالوثائق، وغيرها من التحضيرات.

وأكد الدكتور العثيمين أن الأمانة العامة تعمل بكامل جهدها وتسخير إمكانياتها ومسؤوليها للتحضير لهذا الاجتماع، مُقدِراً الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي ستستضيف الاجتماع الوزاري.