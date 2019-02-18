شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يلتقى 30 منظمة مجتمع مدنى فى إطار المراجعة الدورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ورشة عمل لمناقشة التقدم المحرز فى توصيات المراجعة الدورية الشاملة والتى شارك فيها ممثلين عن ثلاثين جمعية ومؤسسة أهلية معنية بحقوق الإنسان والمرأة بالقاهرة الكبرى وذلك فى سياق سلسلة من ورش العمل ينظمها المجلس .

وبحسب بيان صادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ناقش المشاركون فى الورشة تفاعل الحكومة مع التوصيات التى وافقت مصر على قبولها فى المراجعة الدورية الشاملة عام 2014.

وأكد المجلس القومى لحقوق لإنسان فى بيانه، على أهمية هذه اللقاءات مع منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز النهوض بحقوق الإنسان وتوثيق التعاون مع آلية المراجعة الدورية الشاملة .

وأشار المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أنه سوق يعمل على تنظيم ورشتى عمل فى محافظة أسيوط للجمعيات العاملة بمحافظات الوجة القبلى وبمحافظة الإسكندرية للجمعيات العاملة بالوجة البحرى.