النائب وحيد قرقر: البرلمان لم يتوان لحظة فى مساندة الحكومة لتطوير الأداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن لجنة النقل لم تقصر مع الحكومة أو وزارة النقل فى أى مشروع قانون يهدف إلى تطوير الأداء، مؤكدًا على أن البرلمان لم يتوانى لحظة فى مساندة الحكومة فى ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الأثنين برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لنظر عدد من طلبات الإحاطة فى مقدمتها ما يتعلق بالحاجة إلى وضع رؤية مستقبلية واستراتيجية محددة لتطوير الموانئ البحرية المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطنى، وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات.

وأضاف قرقر، أن حجم القوانين الذى اقره البرلمان الحالى، لم يسبق لأى برلمان سابق، موضحا أن البرلمان ساعد فى تذليل إصلاحات إدارية عديدة، كان المسئولين يتعرضون له، متابعًا: "لقد تحملنا كل الانتقادات، من الشارع المصرى، فى سبيل إصلاح المنظومة، وعلى سبيل المثال، وافقنا على مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة النقل، شريطة عدم المساس بمحدودى الدخل".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسى يسعى لتقديم خدمة جيدة للمواطن، وهو ما نسعى إليه، ولا أحد يتخيل حجم الاستثمارات فى مصر الآن رغم ظروف البلاد، لافتًا إلى أن بعض المشكلات التى تعانى منها البلاد، بسبب سياسات الموانئ المصرية فيما يتعلق باليات التصدير، مطالبا بإعادة دراسة اليات التصدير

وحول منظومة النقل البرى، أكد قرقر، على ضرورة تحديد الحمولات وتفعيل الغرامات، لحماية شبكة الطرق، مع الأخذ فى الاعتبار توافر العدد الكافى من وسائل المواصلات، حتى لا نتعرض للازمات السابق.

وحول مرفق السكة الحديد، لفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مشاكل فى البنية الأساسية للسكة الحديد، بالإضافة إلى طول المدة فى بعض الرحلات، فيما عقب المهندس هشام عرفات، وزير النقل، مؤكدا أنه يسعى بالفعل لحل تلك الأزمات، وسيقضى عليها بالفعل خلال الفترة المقبلة.