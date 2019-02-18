شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل أمام البرلمان: ميناء السلوم سيلعب دورا حيويا فى تطوير ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن تكلفة المشروعات العاجلة الخاصة بالموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، والسكة الحديد، والطيران المدنى، تقدر بنحو 38.91 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة فى مقدمتها ما يتعلق بالحاجة إلى وضع رؤية مستقبلية واستراتيجية محددة لتطوير الموانئ البحرية المصرية بما يدعم الاقتصاد الوطنى، وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات.

وأضاف عرفات، أن مشروعات الموانى الجافة والمراكز اللوجيستية العاجلة، تتمثل فى 7 مشروعات رئيسية ممثلة فى إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى بـ6 أكتوبر، وإنشاء ميناء جاف فى برج العرب، وإنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى بالعاشر من رمضان، وإنشاء مركز لوجستى بمنطقة السلوم، مشيرًا إلى أن ميناء السلوم سيلعبً دورًا هامًا أيضا فى تطوير ليبيا.

وأوضح وزير النقل، أن الوزارة تستهدف إنشاء سكة حديد تربط بين الموانئ الجافة والتى تعد ظهير للموانئ البحرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تشمل عده خطوات محورية، فى مقدمتها خط سكة حديد لنقل البضائع بين 6 أكتوبر والمناشى، وقد بدأت الوزارة فى تجهيز كراسات الشروط، قائلًا: "نستهدف ما يشبة بالطريق الطريق الدائرى حول القاهرة لنقل البضائع وربط الموانئ الجافة بالسكة الحديد، مما سيحدث نقله خرافية فى نقل البضائع بالسكة الحديد ".

ولفت عرفات، إلى أنه من المتوقع إعادة تأهيل خط "أبو طرطور - قنا - سفاجا"، والذى سيلعب دور هامًا لاسيما مع إنشاء منطقة اقتصادية لمشروع المثلث الذهبى فى صعيد مصر، مشيرًا إلى أن هذا الخط قد سرق وقت الثورة ومن الضرورى إعادته.