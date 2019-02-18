شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد شباب الاحزاب المصرية يعقد لقاءات لشرح أهمية التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد حسن عبده المتحدث الإعلامى لاتحاد الشباب، أن أمناء شباب الأحزاب بالاتحاد سوف تقوم بعمل لقاءات وندوات وتوعية بكافه محافظات مصر لرشح أهمية التعديلات المصرية. وأعلن أن الاتحاد قد أصدر بيانا، يؤيد التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، وذلك لأهميتها فى الوقت الحالى، وإتاحة فرصه للمشاركة السياسة أوسع بالنسبه للأحزاب.

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