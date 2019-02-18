لفت مسؤول كردي في تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء إلى ان "800 من مقاتلي تنظيم "داعش" في الأسر و1500 من أطفالهم و700 من زوجاتهم يمثلون قنبلة موقوتة يمكنهم الهروب في أي هجوم"، مشيراً إلى أن "المسلحين الدواعش وعائلاتهم الأسرى لدى "قوات سوريا الديمقراطية" يتزايدون بشكل يومي".
وشدد على أنه "لن يطلق سراح أسرى "داعش" وأن على دولهم العمل على إعادتهم"، مشيراً إلى أن "قسد" لا يمكن أن تتحمل المسؤولية وحدها، وأن عدد السجون غير كاف لكل هؤلاء المسلحين من "داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول كردي: أسرى تنظيم "داعش" وعوائلهم يمثلون قنبلة موقوتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.