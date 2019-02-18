ليبرمان يدعو للعودة إلى سياسة الاغتيالات في غزة

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان أن "قادة البلاد يعلمون جيدا أن المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه، لكنهم يفضلون دفن رؤوسهم في الرمال لأسباب انتخابية"، مشيراً إلى أن "التظاهرات في قطاع غزة لم تعد تجري فقط في أيام الجمعة"، لافتاً إلى "وقوع حادث عنيف مساء أمس الأحد، انتهى بإصابة أحد العسكريين الإسرائيليين".
وأكد أنه لا مجال للانتظار، مضيفا: "يجب أن نأخذ زمام المبادرة مرة أخرى، وندمر البنية التحتية للإرهاب، ونجدد سياسة الاغتيالات في غزة".
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