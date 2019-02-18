المرصد السوري: تفجيرا إدلب خلفا 13 قتيلا على الأقل معظمهم مدنيون

أعلن ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ عن مقتل 13 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين نتيجة ​انفجار​ سيارتين مفخختين في مدينة إدلب شمال سوريا.

وكانت وكالة "سبوتنيك" قد ذكرت أن انفجارين عنيفين هزا مدينة إدلب بفارق 3 دقائق فقط فصلت بين الانفجارين الأول والثاني، ليتبين بعدها أنهما ناجمان عن ​عبوة ناسفة​ مزروعة في ​سيارة​ وعن ​سيارة مفخخة​ ضربت منطقة القصور جنوب مدينة إدلب.

وأوضحت أن الإنفجارين وقعا بالقرب من أحد المقرات الرئيسية التابعة لـ"هيئة تحرير ​الشام​" (​جبهة النصرة​ سابقاً).

ولفتت المصادر في المدينة إلى أنه كان من المقرر أن يعقد اجتماع ضمن هذا أحد المقرات يضم قياديين في الصف الأول ومن بينهم القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام" المدعو "​أبو محمد الجولاني​".