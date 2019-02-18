الجبير: أستغرب من توجيه اتهام لباكستان بالضلوع في هجوم بإيران

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، ​عادل الجبير​ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية ال​باكستان​ي شاه محمود قريشي عن "استغرابه من توجيه ​إيران​ اتهاما لباكستان بالضلوع في الهجوم الذي استهدف ​الحرس الثوري الإيراني​"، مشيراً إلى "اننا نتعاون مع بعضنا، ونسعى إلى التغلب على المشاكل في المنطقة، وهناك رغبة في توطيد وتوسيع هذه العلاقات التاريخية".

وأشار إلى أن "​الإرهاب​، العدو المشترك، وأن باكستان و​السعودية​ و​الولايات المتحدة​ تعمل سويا لمكافحة ذلك الخطر"، لافتاً إلى أن "إيران ملاذ الإرهابيين، وهي آخر الدول التي يمكن أن تتهم الآخرين بالإرهاب".