قرقاش: الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخراجية ​أنور قرقاش​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالاضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف ب​الأخبار​ الكاذبة ليس بالاستراتيجية"، مشيراً إلى أن "الازمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية ​الدوحة​ اليوم".

واعتبر أنه "في هذا السياق، يستمر تخبط الدوحة ولا شك ان مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدأي لهذه الدول وعلى رأسها ​الرياض​، هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح".