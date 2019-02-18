المالكي: الانقلاب وغياب الشرعية أديا إلى صعود التنظيمات الإرهابية باليمن

أكد المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، "أننا استمرينا بتوفير كل الدعم لإنجاح المساعي الدولية للحل في اليمن"، مشيراً إلى "أننا نواصل عمليات الإغاثة لدعم الشعب اليمني، ونتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني".
وأوضح المالكي أن "السعودية قدمت أكثر من 13 مليار دولار لدعم اليمن منذ عام 2014"، معتبراً أن "الانقلاب وغياب الشرعية أديا إلى صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن".
وشدد على أن "العمليات العسكرية النوعية متواصلة في حضرموت وغيرها من المناطق اليمنية"، لافتاً إلى أن "الحوثيين يواصلون اتخاذ المدنيين اليمنيين دروعا بشرية"، مؤكداً أن "الحوثيين واصلوا خرق اتفاق أوسلو أكثر من 1400 مرة".
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