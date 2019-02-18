المالكي: الانقلاب وغياب الشرعية أديا إلى صعود التنظيمات الإرهابية باليمن

أكد المتحدث باسم ​التحالف العربي​ في ​اليمن​ تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، "أننا استمرينا بتوفير كل الدعم لإنجاح المساعي الدولية للحل في اليمن"، مشيراً إلى "أننا نواصل عمليات الإغاثة لدعم الشعب اليمني، ونتعاون مع ​الأمم المتحدة​ والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني".

وأوضح المالكي أن "​السعودية​ قدمت أكثر من 13 مليار ​دولار​ لدعم اليمن منذ عام 2014"، معتبراً أن "الانقلاب وغياب الشرعية أديا إلى صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن".

وشدد على أن "العمليات العسكرية النوعية متواصلة في ​حضرموت​ وغيرها من المناطق اليمنية"، لافتاً إلى أن "​الحوثيين​ يواصلون اتخاذ المدنيين اليمنيين دروعا بشرية"، مؤكداً أن "الحوثيين واصلوا خرق اتفاق أوسلو أكثر من 1400 مرة".