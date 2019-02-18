الحريري استقبل السفيرين الصيني والتركي

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، السفير الصيني وانغ كي جيان في حضور الوزير السابق الدكتور ​غطاس الخوري​، وعرض معه آخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كذلك التقى الحريري السفير التركي هاكان كاكيل الذي قال على الاثر: "قمت بزيارة مجاملة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نيابة عن الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ و​الحكومة التركية​، وأعربت له عن أحر تهانينا لتشكيله الحكومة الجديدة، كما جددت التزام ​تركيا​ دعمها القوي للحكومة اللبنانية، وسنعمل مع هذه الحكومة بشكل وثيق جدا من أجل تطوير ​الاقتصاد​ ولما فيه خير ​الشعب اللبناني​".

وأضاف: "تطرقنا الى اهمية توثيق العلاقات الثنائية بين بلدينا، وبعد ​تشكيل الحكومة​، زار تركيا كل من وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الدولة للتجارة الخارجية، وهذا النوع من الزيارات المتبادلة يشكل خطوة مهمة جدا لبلدينا، وسنتابع هذه الزيارات على هذا المستوى، وسأستمر في العمل لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات".