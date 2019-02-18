توقيف 4 سوريين بعكار وإصابة أحدهم أثناء محاولته الفرار

تمكنت دورية من ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - ​شعبة المعلومات​ في خراج بلدة مشمش - عكار، وبعد عملية رصد ومتابعة، من توقيف 4 أشخاص أجانب كانوا يستقلون ​سيارة​ ​مرسيدس​.

وحين حاول أحدهم الفرار "م.ح - سوري "، أطلق عناصر الدورية النار بإتجاهه في محاولة لتوقيفه فأصيب في ساقه وتم نقله إلى ​مستشفى​ الحبتور في حرار للمعالجة.وأحيل الموقوفون جميعا إلى ​القضاء​ المختص وذلك بجرم الدخول بطريقة غير شرعية وتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر الحدود البرية، والتحقيقات متواصلة بإشراف القضاء المختص