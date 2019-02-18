القاضي صوان أصدر 3 قرارات إتهامية بجرم الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح

أصدر قاضي التحقيق العسكري ​فادي صوان​ ثلاثة قرارات إتهامية بجرم الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح والقتل ومحاولة القتل، فإتهم في القرار الأول السوري محمد عبدالله الحسين وثلاثة من رفاقه بجرم الإنتماء الى "​جبهة النصرة​" والقتال في ​سوريا​ ضد ​الجيش​ العربي السوري سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة.

واتهم في القرار الثاني السوري ​عبد الوهاب حسين​ عبد الفتاح وثلاثة من رفاقه بجرم الإنتماء الى "جبهة النصرة" والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري سندا الى المواد المذكورة أعلاه.

واتهم القاضي صوان في القرار الثالث الفلسطيني جمال حسن سليمان وستة من رفاقه بجرم الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح والقتل ومحاولة القتل في ​مخيم المية ومية​ سندا الى المواد المذكورة أعلاه، إضافة الى المادتين 549 و549/201 عقوبات، وأحال المتهمين أمام ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة.