ريا الحسن: أرفض إشادة الصحافة الاسرائيلية بتبوّئي منصبي الجديد

أعرب وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن عن رفضها لـ"إشادة الصحافة الاسرائيلية بتبوّئي منصبي الجديد كأول امرأة لهذه الحقيبة في العالم العربي، كما أرفضُ كلّ ما يقوله او يقوم به الاسرائيليون على كل المستويات"، مشددة على "أهمية دور الاجهزة الامنية في تحصين الاستقرار الداخلي".
ونوهت الحسن في حديث صحفي "بالعمليات الاستباقية التي تقوم بها في مكافحة الارهاب وكشف الشبكات الاجرامية في لبنان، كما بدور شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي التي تعمل بتقنية عالية بالتنسيق الدائم مع الامن العام ومخابرات الجيش"، مشيرة الى "أنني امام تحدّ كبير ومسؤولية اكبر من أجل ترك بصمة لتغيير حياة الناس عبر تطبيق الملفات الخاصة بهم في وزارة الداخلية خصوصاً على المستويَين الأمني والخدماتي، وأتمنى ان أكون على قدر توقعاتهم، ورئيس الحكومة سعد الحريري سيتابع عملنا بشكل دائم".
وأعلنت أنها ستتشدد في "تطبيق القوانين ضدّ تعنيف المرأة او الطفل او حتى الرجل، وسيُصار الى تدريب عناصر قوى الامن الداخلي من ضمن ما يُعرف بالشرطة المجتمعية للحدّ من هذه الظاهرة التي كثرت في الفترة الأخيرة"، موضحة أن "قراري بشأن إزالة البلوكات الاسمنتية من الاماكن التي تسبّب زحمة سير سينسحب على كامل الاراضي اللبنانية، فضلاً عن زيادة عناصر السير بمؤازرة شرطة البلدية في كل منطقة تشهد ازدحاماً في ساعات الذروة".
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