ريا الحسن: أرفض إشادة الصحافة الاسرائيلية بتبوّئي منصبي الجديد

أعرب وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ عن رفضها لـ"إشادة الصحافة الاسرائيلية بتبوّئي منصبي الجديد كأول امرأة لهذه الحقيبة في ​العالم العربي​، كما أرفضُ كلّ ما يقوله او يقوم به الاسرائيليون على كل المستويات"، مشددة على "أهمية دور ​الاجهزة الامنية​ في تحصين الاستقرار الداخلي".

ونوهت الحسن في حديث صحفي "بالعمليات الاستباقية التي تقوم بها في ​مكافحة الارهاب​ وكشف الشبكات الاجرامية في لبنان، كما بدور ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ التي تعمل بتقنية عالية بالتنسيق الدائم مع ​الامن العام​ و​مخابرات الجيش​"، مشيرة الى "أنني امام تحدّ كبير ومسؤولية اكبر من أجل ترك بصمة لتغيير حياة الناس عبر تطبيق الملفات الخاصة بهم في ​وزارة الداخلية​ خصوصاً على المستويَين الأمني والخدماتي، وأتمنى ان أكون على قدر توقعاتهم، ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ سيتابع عملنا بشكل دائم".

وأعلنت أنها ستتشدد في "تطبيق القوانين ضدّ تعنيف ​المرأة​ او الطفل او حتى الرجل، وسيُصار الى تدريب عناصر قوى الامن الداخلي من ضمن ما يُعرف ب​الشرطة المجتمعية​ للحدّ من هذه الظاهرة التي كثرت في الفترة الأخيرة"، موضحة أن "قراري بشأن إزالة البلوكات الاسمنتية من الاماكن التي تسبّب ​زحمة سير​ سينسحب على كامل الاراضي اللبنانية، فضلاً عن زيادة عناصر السير بمؤازرة شرطة البلدية في كل منطقة تشهد ازدحاماً في ساعات الذروة".