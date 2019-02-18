عبدالرحيم: نناشد الصحفيين سرعة سداد اشتراك النقابة قبل الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

طالبت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم جميع الزميلات والزملاء غير المسددين لاشتراك النقابة لعام 2018 سرعة سداد اشتراك النقابة، حتى يتمكنوا من حضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها أول مارس المقبل، والتصويت فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة.

وقال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إنه طبقا لقانون نقابة الصحفيين واللائحة التنفيذية، فإنه لن يُسمح للزميلات والزملاء غير المسددين لاشتراك النقابة لعام 2018 وما قبلها من حضور اجتماع الجمعية والتصويت فى الانتخابات، مشيرًا إلى أن سداد اشتراك النقابة يتم يوميًا وحتي إجراء الانتخابات.​