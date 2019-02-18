محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
استقبل الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، الممثل محمد صبحى خلال زيارته لمدينة المنصورة للمشاركة في احتفالات الجامعة بمرور 800 سنة على إنشاء مدينة المنصورة.
كان في استقبال "صبحي"، الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب جامعة المنصورة ورئيس اللجنة العليا لمهرجان "800 سنة منصورة"، والدكتور حمدي شاهين رئيس لجنة الندوات، والدكتورة مها السجيني، رئيس لجنة التنظيم.
ومن المقرر أن يشارك محمد صبحي في ندوة للطلاب بالمدرج الدائر في مبني كلية الآداب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يستقبل محمد صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.