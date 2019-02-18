وفاة القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي.. والأنبا مكاري يترأس صلاة الجنازة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، وفاة القمص صليب متى ساويرس، كاهن وملاك كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الجيوشي بشبرا، وعضو المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء للأنبا مكاري أسقف عام كنائس شبرًا الجنوبية، ولمجمع كهنة الحي.

وكان الراحل عضواً بالمجلس الملي العام، ورئيساً لجمعية السلام القبطية الأرثوذكسية، وعضواً باتحاد الجمعيات القبطية.

وولد القمص صليب متى ساويس في 10 يونيو 1944، وحصل على بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة في يونيو 1963، وحصل على دراسات في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في 1965، سيم كاهناً بيد القديس البابا كيرلس السادس في أكتوبر 1969، نال القمصية بيد مثلث الرحمات الأنبا أندراوس أسقف دمياط في أكتوبر 1971.

ومن المقرر أن يصلي الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، غدًا الثلاثاء، قداس الجناز على جثمان الأب الراحل بكنيسة الشهيد مارجرجس بالجيوشي بشبرا الساعة الحادية عشر.